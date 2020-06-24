اختلسا 103 آلاف جنيه.. تأجيل محاكمة موظفين بجمعية نقابة أطباء الأسنان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم، تأجيل محاكمة موظفين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، بتهمة الاختلاس والتزوير، لجلسة 24 أغسطس القادم، للاطلاع.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، حيث تعمل الأولى أمينة عهده بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، ارتكاب جريمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهما بحكم وظيفتهما، والتزوير في محررات رسمية عبارة عن "فواتير بيع".

وكشفت التحقيقات أنهما اختلسا أموال البضائع عهدتهما والمملوكة لجهة عملهما، والبالغ قيمتها 103 آلاف جنيه، واستوليا عليها لنفسيهما، كما ارتكبا جناية التزوير في محررات رسمية بالاشتراك مع مجهول، سعيا منهما لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة "صحيحة"، عن طريق التلاعب في فواتير البيع.