نشر قوات لمراقبة وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، بدء نشر مراقبين لوقف إطلاق النار الشامل في محافظة "أبين" جنوب اليمن، بين قوات الحكومة اليمنية وقوات "المجلس الانتقالي" الجنوبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، حسب ما أفادت قناة العربية "الحدث" الإخبارية، بأنّه في ضوء التطورات الأخيرة في جزيرة "سقطري" ومحافظة أبين، فالتحالف يعرب عن ترحيبه باستجابة الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي" لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل، ووقف التصعيد، وعقد اجتماع في السعودية، للمضي قدما في تنفيذ "اتفاق الرياض"، وعودة اللجان، والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.

وأوضح المتحدث أنّ التحالف يرفض أي ممارسات تضر بالأمن والاستقرار، وتخالف "اتفاق الرياض" في أي من المناطق المحررة، مؤكدا أنّ التحالف يقف دائما إلى جانب اليمن وشعبه، وأنّه مستمر في جهوده لتوحيد صفوف الشعب اليمني، ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، وسلامة ووحدة أراضيه.

وأوضح العقيد المالكي أنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف ستنشر مراقبين على الأرض في "أبين" لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل، وفصل القوات، كما أنّ التحالف يدعو كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية اليمنية لدعم استجابة الأطراف للاجتماع بالرياض، والعمل بشكل جاد لتنفيذ "اتفاق الرياض" لما فيه من مصلحة كبيرة لليمن، واستعادة الدولة ومؤسساتها، لتوفير الأمن ولتقديم الخدمات للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه.

وكان التحالف - الذي تقوده السعودية - قد أعلن في وقت سابق، استجابة الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي"، لطلب وقف إطلاق النار الشامل، على خلفية تطورات الأحداث في جزيرة "سقطري" .