اليمن يجدد تأييده لتصريحات السيسي بشأن ليبيا

جدد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تأييد اليمن لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا، وتضامنه الكامل ووقوفه جانب الأشقاء في مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. مثمنا الحرص على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وحقن دماء شعبها باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني عبر خاصية الفيديوكونفرانس، حيث بحث ايضا المستجدات الأخيرة وخطورتها على ضوء ما حدث من أحداث في أرخبيل سقطرى، من قبل المجلس الانتقالي استمرارا لانقلابه في عدن وتصعيده العسكري في أبين، ضمن عرقلته الممنهجة لتنفيذ اتفاق الرياض ونسف الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.