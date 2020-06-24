منصة نتفلكس تعلن عرض "Ned Kelly" للراحل هيث ليدجر.. أول يوليو

أعلنت منصة نتفلكس عن عرض فيلم" Ned Kelly"، عبر منصتها يوم 1 يوليو المقبل، من إخراج الأسترالي Gregor Jordan.

وفيلم "Ned Kelly"، من بطولة الممثل الراحل هيث ليدجر، أورلاندو بلوم، وجيفري راش، وكتب السيناريو له John Michael McDonagh، وهو مقتبس من رواية لـ Robert Drewe.

Ned Kelly مدته ساعة و50 دقيقة، وحقق أرباحا تخطت الـ 6 مليون دولار وقت عرضه عام 2003.

وبطل الفيلم هيث ليدجر، ولد يوم 4 أبريل 1979، ورغم وفاته في سن صغير، إلا أنه ترك أعمالًا مميزة، عددها 23 عملًا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

وعُثر على "ليدجر" متوفيًا في 22 يناير 2008، داخل شقته في حي مانهاتن، عن عمر ناهز 28 عامًا، لتكون وفاته المبكرة صدمة لكل محبيه ولصناع السينما.

وأبهر "ليدجر"، الجميع بأدائه لشخصية "الجوكر" في فيلم The Dark Knight عام 2008، بعدما قدم دورًا مميزًا، ليصبح في عيون الجمهور "أيقونة فنية".

ونال هيث ليدجر جائزة أوسكار عن دوره في "The Dark Knight" كأفضل ممثل مساعد وتسلمتها أسرته بعد رحيله عن الحياة في العام نفسه.

وعن الدور ذاته، حصد الممثل الشاب على جائزتي "جولدن جلوب"، "بافتا"، ومن أكاديمية أفلام الخيال العلمي والرعب، ومن جمعية نقاد أوستن السينمائي

وترشح هيث ليدجر للأوسكار عام 2005 عن دوره الرئيسي في فيلم Brokeback Mountain من إخراج آنج لي، وشاركه البطولة جيك جيلنهال.