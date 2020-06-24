دي كابريو يتعاون مع نتفلكس لإنتاج فيلم مقتبس من الوثائقي Virunga

يتعاون كل من الممثل ليوناردو دي كابريو والمخرج والمنتج والكاتب باري جينكينز مع منصة نتفلكس من أجل إنتاج فيلم مقتبس من الوثائقي "Virunga".. بحسب موقع Variety.

الوثائقي Virunga رشح لجائزة أوسكار عام 2014، فئة أفضل فيلم وثائقي، ويدور حول معركة إنقاذ الغوريلا الجبلية المعرضة للانقراض في الكونغو.. وأخرجه وكتبه أورلاندو فون إينسيديل.

الفيلم المقتبس من الوثائقي Virunga وسيعرض عبر منصة نتفلكس ويكتبه باري جينكينز.

وباري جينكينز حاصل على جائزة أوسكار عام 2017 عن فئة أفضل سيناريو مقتبس لكتابته فيلم Moonlight ورشح في نفس العام لأوسكار أفضل مخرج.. كما رشح لأوسكار مرة أخرى عام 2019 عن فئة أفضل سيناريو مقتبس لكتابته If Beale Street Could Talk.

وليوناردو دي كابريو له مجموعة من الأفلام المميزة مع كبار المخرجين في هوليوود، وترشح لجائزة الأوسكار كممثل 6 مرات، ولكنه حصدها مرة واحدة عن دوره الرئيسي في فيلم The Revenant، والذي أخرجه أليخاندرو جونزاليز إيناريتو.

أكد ليوناردو، من قبل عن أن فيلمه القادم Killers of the moon، وسيشهد تعاونا بينه وبين "دي نيرو" و"سكورسيزي"

يذكر أن آخر أفلام ليوناردو دي كابريو، كان "ذات مرة في هوليود"، والذي كتبه وألفه كوانتين تارانتينو وشارك في بطولته براد بيت وآل باتشينو ومارجريت روبي. وترشح عنه "ليو" لجائزة أوسكار أفضل ممثل دور رئيسي.