مجلس الدولة يرفض منح طبيبة أطفال "راسبة" درجة الماجستير

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جامعة الأزهر، المتضمن إعلان نتيجة طبيبة أطفال برسوبها في الحصول على درجة ماجيستير طب الأطفال في دور إبريل 2012، وذلك لأن بعد منحها درجات الرأفة لم تصل إلى الحد الأدنى للنجاح، مما تُعتبر راسبة، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة التي تطالب بتطبيق قواعد الرأفة المعمول بها.

وثبت للمحكمة، من كشف نتيجة امتحان الطبيبة في ماجستير الطب "القسم الثاني" طب الأطفال، دور إبريل 2012 أن مجموع درجات القسمين الأول والثاني 2000 درجة وزعت بنسبة 30% للقسم الأول أي 600 درجة، و70% للقسم الثاني أي 1400 درجة، وإذ حصلت الطبيبة في القسم الثاني على 815 درجة، فلا تكون بذلك قد حصلت على نسبة الـ 60% من المجموع الكلي لاختبارات امتحان القسم الثاني ومقدارها 840 درجة وتكون محتاجة 25 درجة للوصول لهذه النسبة.

ولما كان الحد الأقصى لدرجات الرأفة لنجاحها هو 1% من المجموع الكلي للقسم الثاني ومقداره 1400 درجة فإنه بإضافة هذه النسبة ومقدارها 14 درجة فيكون مجموع درجاتها 815 + 14 = 829 درجة وبذلك لم تصل لدرجة النجاح وهي 840 درجة، وإذ صدر القرار المطعون فيه باعتبارها راسبة فيكون متفقا وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها مما تقضي معه المحكمة برفضها.

ولم تأخذ المحكمة بما أوردته الطبيبة بتقرير الطعن أن الفقرة "ج" من المادة 54 من اللائحة الداخلية لجامعة الأزهر، حددت نسبة 1% فقط للنجاح أو لرفع التقدير العام، في حين أن جامعتي القاهرة وعين شمس قد حددتها بنسبة 3%، فذلك مردود بعدم جواز المحاجة في طلب منح درجات رأفة بالقواعد المطبقة في كلية أخرى.

واستندت المحكمة، على أن لماجستير طب الأزهر امتحانان، امتحان قسم أول وامتحان قسم ثاني وتوزيع درجات التقدير النهائي بـ 30% لامتحان القسم الأول، و70% لامتحان القسم الثاني، وأن اختبارات القسم الثاني تخصص ماجستير الطب في طب الأطفال عبارة عن اختباران تحريريان في أمراض الأطفال بالإضافة إلى اختبار شفهي واختبار تحريري في رعاية الطفل بالإضافة إلى اختبار شفهي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 60% من المجموع الكلي لاختبارات القسم الثاني المشار إليها وتضاف درجات بواقع 1% من المجموع الكلي للنجاح في المادة.