"اتحاد العمال": نقف خلف الرئيس في مواجهة التحديات التي تواجه مصر

قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، إن جميع العمال المصريين الشرفاء الذين يساهمون بجهدهم وعرقهم في مشروعات التنمية الشاملة ويقدمون خبرتهم في تنمية بعض الدول العربية والإفريقية والصديقة ويتمتعون بكامل الرعاية، يعلنون مجددا تأييدهم ومبايعتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الاتحاد في بيانه، أن العمال يقفون خلف القيادة السياسية الحكيمة في مواجهة كل التحديات التي تريد النيل بأمن مصر واستقرارها، وهم يعيشون أزهى مراحل الفخر والعزة والكرامة بفضل قرارات الرئيس القوية التي تعتمد على قدرة القوات المسلحة الباسلة وإمكاناتها القتالية في مواجهة العدوان والجماعات الإرهابية.

وتابع: "عمال مصر سعداء بتوجيهات الرئيس خلال زيارته للمنطقة العسكرية الغربية وما أعلنه من عدة رسائل لتأمين الحدود مع ليبيا واستعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي الشقيق".

وأكمل: "رسائل السيسي القوية التي لاقت ترحاب معظم دول العالم تؤكد على حق التدخل المباشر من الدولة المصرية الذي بات تتوفر له الشرعية الدولية سواء بحق الدفاع عن النفس أو لبناء السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا وأن الهدف حماية الحدود الغربية واستعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري".