الحرية المصري: نتواصل مع دول حوض النيل لتوضيح موقف مصر من سد إثيوبيا

بدأ حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، في حملة دعم الدولة المصرية في قضية سد النهضة من خلال التواصل مع سفارات دول حوض النيل في مصر لتوضيح الموقف المصري من السد الإثيوبي.

وقالت أسماء دهمان، أمين سر أمانة العلاقات الخارجية بالحزب الحرية، إن الحزب أعد ملفا متكاملا عن الموقف تجاه سد النهضة ليتم عرضه على سفراء دول حوض النيل وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر، لتوضيح الموقف المصري بعد إحالة الملف على مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت دهمان أن الملف يوضح التعنت الإثيوبي في المفاوضات والمرواغة السياسية غير المحسوبة ما قد يترتب على ذلك من إجراءات مضادة من الجانب المصري كرد فعل شرعي ودفاع عن الحق المصري الأصيل في مياه النيل، وما يمثله ذلك الحق من أمن وحياة المواطن المصري.

وأضافت أن مصر داعمة لكل الدول الإفريقية وجهودها من أجل البناء والتنمية، إلا أنها لن تقبل حدوث أضرار لها أو لغيرها من الدول الإفريقية ولا المساس بحياة وأمن واستقرار المنطقة والقارة السمراء.