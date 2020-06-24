روجينا: أتمنى تجسيد شخصية نعيمة عاكف في عمل درامي

تمنت الفنانة روجينا، تقديم السيرة الذاتية للفنانة الراحلة نعيمة عاكف، في عمل فني سواء كان دراميا أو سينمائيا.

وقالت روجينا خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي": "أنا طول عمري أقول كدة، والحقيقة نفسي أعمل دور نعيمة عاكف، نفسي أقدم شخصيتها لأنها الحقيقة جات أثرت فينا أوي، وكانت فراشة وماتت وهي صغيرة أوي، والحقيقة كانت حاجة عظيمة في جيلها، حاجة مختلفة، بتلاقيها بتمثل وبترقص وبتغني، دمها خفيف، نعيمة عاكف حالة".

يذكر أن الفنانة روجينا، شاركت خلال الموسم الرمضاني 2020، بمسلسل البرنس، مع الفنان محمد رمضان، وقدمت شخصية "المعلمة فدوى"، وهو العمل الذى أنتجته شركة سينرجي، وكان من إخراج وتأليف محمد سامي.