فيديو.. روجينا تدعم ابنة خالد الغندور بشخصية فدوى

وجهت الفنانة روجينا رسالة دعم لابنة الكابتن خالد الغندور بعد إصابتها بفيروس كورونا، من خلال تجسيد شخصية فدوى، التي قدمتها بمسلسل "البرنس" في موسم دراما رمضان الماضي.

كان خالد الغندور نشر عبر حسابه الخاص على فيس بوك، مقطع فيديو للفنانة روجينا وهي توجه رسالة دعم لابنته، التي أكدت فيها بأنها علمت بحبها لشخصية "فدوى" التي قدمتها خلال أحداث مسلسل "البرنس"، وعلقت روجينا: "عرفت إنك بتحبي فدوى، وهي كمان بتحبك عشان أنتي قمر وعسل وسكر يلا خفي وخدي الدواء وخفي وهتلاقيني جايبالك فدوى وجايالك البيت".

وعلق الكابتن خالد الغندور على مقطع الفيديو: "شكرا الفنانة الجميلة روجينا علي هذا الدعم المعنوي، والدكتور أشرف زكي المحترم ربنا يقومه بالسلامة إن شاء الله".

يذكر أن الفنانة روجينا طمأنت جمهورها على صحة زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بعد خضوعه لعملية جراحية لتركيب دعامات للقلب، خلال الأيام الماضية بأحد المستشفيات.

قالت روجينا، لـ"الوطن": "الحمد الله، صحة أشرف زكي تحسنت كثيرا عن الأيام الماضية، وأصبح في حالة جيدة".