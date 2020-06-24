وفاة شقيقة المخرج عادل الأعصر ودفنها في مقابر الأسرة

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، شقيقة المخرج عادل الأعصر، بعد صراع مع المرض.

وعلمت "الوطن"، أن المخرج قام بدفنها اليوم، في مقابر الأسرة، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كان عادل الأعصر قدم شارك فى الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "يا أنا يا جدو"، والذى قام ببطولته سارة سلامة وأحمد سلامة وطارق صبرى وأحمد بدير.

وقدم المخرج عادل الأعصر عددا كبيرا من الأعمال الدرامية الهامة مثل "صفقة مع امرأة" بطولة حسين فهمى ومديحة كامل وعادل أدهم، و"دموع الشيطان" بطولة فريد شوقى وسماح أنور، و"الحلم القاتل" بطولة إلهام شاهين ويوسف شعبان، و"العملية 42" بطولة محمود ياسين وبوسى، وعفريت النهار"، و"الهروب إلى القمة" و"اختفاء جعفر المصرى" بطولة نور الشريف، و"بوابة إبليس" بطولة مديحة كامل وغيرها من الأفلام.