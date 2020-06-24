جامعة بني سويف تنفرد بإطلاق برامج الهوية الرقمية والبصمة الموحدة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن انفراد الجامعة بإطلاق برامج الهوية الرقمية والبصمة الموحدة وميكنة مجلس الجامعة ومجالس الكليات، وذلك في ضوء التقرير التفصيلي الذي استعرضه الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي بالجامعة وفي ضوء استراتيجية الجامعة والدولة نحو الرقمنة لكل القطاعات.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة تسير بخطوات سريعة نحو التحول الرقمي من خلال ما تقوم به وحدة تصميم وتطوير البرمجيات والأنظمة الالكترونية لتقديم خدمات الكترونية شاملة تساعد في رفع كفاءة الأنظمة الإدارية الداخلية واستخدام الكوادر البشرية بالجامعة وتأهيلها لبناء أنظمة وبرمجيات متميزة تلبي جميع احتياجات الجامعة والمجتمع، وذلك تنفيذا لتوصيات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأوضح رئيس الجامعة أن مشروع الهوية الرقمية يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات محدثة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، واستحداث نظام موحد ومركزي لإصدار وطباعة بطاقات الهوية مع إتاحة التحقق من البطاقات من خلال QR Code وربطه بالهوية الرقمية على نطاق موقع الجامعة، بالإضافة إلى إتاحة منصة للعاملين بالجامعة المخولين من قبل الكليات والإدارات لتحديث بيانات وصور أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإدارات الخاصة بهم وتقديم طلب طباعة البطاقات.

بينما يقوم برنامج المجالس بتسجيل الحضور الكترونيا عن طريق مسح الباركود من بطاقات أعضاء المجلس وطباعة كشف الحضور بالاسم والرقم القومي وتاريخ ووقت الحضور وتحديد مستخدمي النظام المسؤولين عن المجالس لكل قطاع أو كلية مع الصلاحيات اللازمة لإدارة المجالس الخاصة بهم بالإضافة إلى متابعة عامة لجميع المجالس والحضور والمشاركة، والارتباط المالي لحضور الجلسات بشفافية.

من جانبهم أشاد مستخدمي تلك البرامج بهذه الخطوة المتميزة والتي كان للجامعة السبق بتنفيذها في فترة وجيزة حيث عملت تلك البرامج الالكترونية على تسهيل كل عمليات الاستعلام عن بيانات صاحب الهوية المحدثة لحظيا من خلال QR Code وتسهيل إجراء إصدار وطباعة بطاقات الهوية لمنسوبي الجامعة من خلال تقديم طلب طباعة البطاقات الكترونيا من خلال مسؤولي الهوية الرقمية.