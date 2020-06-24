حسن شاكوش يحذف cover أغنية بنت الجيران لهنا إبراهيم يسري

قام مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، بحذف "cover" أغنية بنت الجيران (إعادة تسجيل)، والذي قامت الفنانة هنا ابنة الفنان الراحل ابراهيم يسرى بإطلاقه منذ أيام عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وأوضحت "هنا"، في بيان لها، أن الأغنية التي صورتها مع المخرج نضال هاني، تم حذفها من قبل إدارة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رغم محاولاتها إقناعهم إلا أنهم تعنتوا ورفضوا إعادتها مرة أخرى.

وأكدت "هنا"، أنها ذكرت أسماء الفنانين أصحاب الأغنية الأساسية لحفظ حقوقهم الملكية بنهاية التتر، مع العلم أن هناك الكثير من "الكوفرات” المخصصة لأغنية بنت الجيران على موقع يوتيوب وليست هي الأولى التي تفعل ذلك، بحسب بيانها.

يذكر أنه تم اتهام مصنعي أغنية بنت الجيران بأن لحنا مسروق من لحن الفنان محمد حماقي والفنان مدين في أغنية "حاجة مستخبية".