فيديو.. أوهمها أنه قص شعرها.. مقلب ابن وفاء عامر يثير غضبها

أوهم "عمر"، ابن الفنانة وفاء عامر، والدته بأنه قص شعرها، لتنتابها حالة من الغضب الشديد قبل أن يصارحها بأنه مجرد "مقلب".

ونشرت الفنانة وفاء عامر، مقطع فيديو يبين مقلب ابنها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، وتفاعل معه عدد كبير من رواد الموقع وجمهورها.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر قد أبدت يوم الجمعة الماضي، اشتياقها إلى الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي تتلقى العلاج حاليا من فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

ونشرت "عامر"، صورة للفنانة الكبيرة عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "وحشتيني أوي يا رجاء، ربنا يتم شفاكي على خير".