أبرزها في كفر شكر.. اعتماد المخطط التفصيلي بـ35 قرية في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، اعتماد المخطط التفصيلى لعدد 35 قرية بمراكز الخانكة وقليوب وكفر شكر.

"الوطن" تستعرض خريطه القرى، التي اعتمد لها المخططات التفصيلية الخاصة بها، كالتالي:

23 قرية بكفر شكر هي: "اسنيت وكفر عامر ورضوان وكفر على شرف الدين وكفر منصور والبقاشين وكفر الولجا والمنشاة الكبري والمنشاة الصغري وميت الدريج والصفين والشقر وكفر كردى وبرقطا وكفر عزب غنيم وكفر الشهاوى خاطر وكفر تصفا وكفر صليب سلامة وتصفا وكفر رجب والزمرونية وكفر عبد السيد نوار بمدينة كفر شكر".

و6 قرى بالخانكة هي: "أبو زعبل وكفر عبيان والمنايل وكفر حمزة وسندوة ومزرعة الجبل الأصفر".

و6 قرى بقليوب هي: "سنديون وميت حلفا والإصلاح الزراعى، وبلقس وناى وكفر الرماد والترجمان".

المخطط الجديد أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

تم عرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بالوحدة المحلية طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، ووافقت هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط التفصيلي العام للقرى، فيما يخص شبكة الطرق بما يتناسب مع الصالح العام، وملكيات الأراضي.

يتوافق المخطط مع القانون وذلك حرصًا على عدم البناء العشوائي وتسهيل إستصدار التراخيص المطلوبة للبناء للمواطنين وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة وما يضمن عدم ضياع حق الدولة

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها

أشار المحافظ إلي ان إنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وجه المحافظ الشكر للمهندس علاء عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندسة سلوي عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني على التنسيق والتعاون للانتهاء من المخطط التفصيلى لعدد 35 قرية بمدن الخانكة وقليوب وكفر شكر.