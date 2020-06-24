"الوفد": سنخوض الانتخابات في قوائم مع "مستقبل وطن" وآخرين

قال فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، إن الحزب قرر خوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، في قوائم وطنية موحدة مع حزب مستقبل وطن، وأحزاب أخرى كان قد سبق واجتمع معها ضمن اجتماعات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات ضمن قوائم مستقبل وطن، على أن تحفظ للحزب نسبته وعدد المقاعد الملائم له في القوائم.

وأضاف بدراوي لـ"الوطن"، أن الحزب فتح باب الترشيح لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب والشيوخ، ومن المفترض غلق الباب 30 يونيه المقبل، إلا أنه سيمد الباب لتلقي الطلبات 15 يوما إضافية، حتى 15 يوليو المقبل.