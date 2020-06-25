حكاية شبكة "كوكي" للدعارة بعد ضبطها: الزباين من "الفيس" والساعة بـ3 آلاف

"كنت بصطاد الزباين من فيس بوك، وبتفق معاهم على المقابلة في فنادق وسط البلد، الموضوع كله بيتكلف علي الزبون 3 آلاف جنيه".. بتلك الكلمات اعترفت "سماح. أ" 27 سنة، وشهرتها كوكي، بتفاصيل جريمة إدارة شبكة لممارسة الدعارة، بمعاونة صديقاتها.

وتبين أنها أنشأت صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتسهل لها الوصول إلى راغبي المتعة الحرام.

"شغالة كويس من عدة شهور، بس الدنيا أسودت في وشي مرة واحدة، ولقيت الشرطة فوق دماغنا".. بهذه الكلمات واصلت "كوكي" زعيمة الشبكة، الاعتراف بتفاصيل جريمتها وأنها كانت تعطى 2000 جنيه في اليوم، لكل من صديقتيها بينما تأخذ هي 1000 جنيه من كل واحدة، نظير اصطياد الزبون والاتفاق معه على القيمة المادية، وأيدت صديقتيها رواية المتهمة في محضر الشرطة، الذي حمل رقم 3313 جنح قصر النيل.

وعقب انتهاء أعضاء الشبكة من الاعتراف بتفاصيل الواقعة، قررت النيابة العامة حبسهن على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهن لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة.

كانت وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام "سماح. إ" 27 سنة، وشهرتها كوكي، بإدارة صفحة على فيس بوك، لاستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبي المتعة الحرام، داخل الفنادق بالقاهرة، مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث آداب السياحة، من ضبط المتهمة، وبصحبتها كل من "شيماء. س" 29 سنة، شهرتها شوشو، و"منى. ق" 26 سنة، شهرتها سارة، أثناء وجودهن في فندق شهير بقصر النيل، وتحرير.