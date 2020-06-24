نتفليكس تطرح فيلم الكارتون الكوري "فوق القمر" خريف 2020

أعلنت شبكة نتفليكس العالمية طرح فيلم الكارتون الكوري "فوق القمر" خريف 2020، وتدور قصة الفيلم عن فتاة شابة مشرقة وشغوفة بالعلم، تسعى لبناء سفينة صاروخية إلى القمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، وينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية فوق القمر، وهي مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما واحتضان ما هو غير متوقع.

العمل بطولة كاثي أنج (فاي فاي)، فيليبا سو (تشانغ)، روبرت ج. تشيو (تشين)، كين جونغ (جوبي)، جون تشو (الأب)، روثي آن مايلز (الأم)، مارجريت تشو (العمة لينغ)، كيميكو جلين (العمة مي)، أرت بتلر (العم)، وساندرا أوه (السيدة تشونغ) ومن اخراج غلين كين الحائز على جائزة أوسكار (Dear Basketball).