"الزراعة": استمرار غلق حدائق الحيوان والأسماك بمختلف المحافظات

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بوزارة الزراعة إن حدائق الحيوان والأسماك في محافظات الجمهورية مستمرة في الإغلاق، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي تم اتخاذها بداية الأزمة.

وأضاف لـ"الوطن" أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة، تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية من برامج التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات.

وأكد أنه يتم اتباع كل خطوات الحماية داخل حدائق الحيوان، وأن أطباء الحديقة يبذلون جهد كبير من المتابعة الدورية للحيوانات والوقاية، يقوم بها الأطباء والعاملين بالحدائق من أعمال تطهير للطرقات والمشيات داخل حديقة الحيوان ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكدا على أن التعقيم يتم وفق أسس علمية بصورة منتظمة.