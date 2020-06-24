البترول تمد موعد إغلاق مزايدة البحث عن الذهب شهرين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، مد موعد إغلاق المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في البحث عن الذهب والمعادن لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية لمدة شهرين.

وأضافت الوزارة أنّه جرى مد موعد الإغلاق لـ15 سبتمبر 2020 بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، لتستطيع الشركات غير القادرة على التقدم والاشتراك في المزايدة، من الاطلاع على الخرائط الجيولوجية الخاصة بالمنطقة والتقارير الخاصة بها.

وكانت وزارة البترول أعلنت في مارس الماضي طرح أول مزايدة عالميه للبحث عن الذهب بنظام جديد اتبعته الوزارة يختص بنظام التأجير، والذي تم تعديله للعمل بنظام الإتاوة أو الإيجار بدلا من اقتسام الأرباح.