جامعة بني سويف تحتل المركز الثالث لعام 2020 للجامعات الشابة

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن حصول الجامعة على المركز الثالث في تصنيف Time Higher Education البريطاني لعام 2020 للجامعات الشابة، بعد أن تم إدراج 14 جامعة في هذا التصنيف.

وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: "التعليم" البيئة التعليمية بنسبة 30 %؛ "البحث" حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %؛ "الاستشهادات" تأثير البحث بنسبة 30 %؛ "العلاقات الدولية" أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%؛ و"دخل الصناعة" نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة تميزت هذا العام بارتفاع عدد الأبحاث المنشورة بالمقارنة بالعام الماضي وارتفاع معدلات استشهاد نوعي وزيادة أعداد الطلاب الوافدين عن العام الماضي، مؤكدا أن الجامعة حافظت على نفس القيم في معيار العلاقات الدولية، بالإضافة إلى وجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي، وزيادة عدد الإناث ونسبتهم للذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة.

وأشاد الدكتور منصور بجهود مكتب التصنيف الدولي وبجهود الباحثين وتميزهم.