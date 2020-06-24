"النقد الدولي" يتوقع نموا إيجابيا للاقتصاد المصري في 2020 رغم كورونا

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إيجابيا خلال 2020، على الرغم من التداعيات السلبية من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وقال الصندوق إن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصاد، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي.

وأرجع الصندوق في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات في تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكون الاقتصادي عبر تنوع مصادر الإيراد والدخل.

وتوقع الصندوق أن تواجه مجموعة الاقتصادات المتقدمة، انكماشا بواقع -8% في عام 2020.