"النقد الدولي" يُصوّت على صرف 5.2 مليار دولار لمصر يوم الجمعة المقبل

أدرج المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، مصر على قائمة اجتماعاته المقررة فى يوم الجمعة المقبل 26 يونيو؛ للنظر فى توفير دعم مالى بقيمة 5.2 مليار دولار للحكومة بموجب ترتيب الاستعداد الائتمانى.

وقال الصندوق فى بيان له، إن بعثة من الصندوق بقيادة أوما راماكريشنان عقدت اجتماعات افتراضية فى الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو الحالى مع السلطات المصرية لمناقشة توفير الدعم المالى لصالح خطط الحكومة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى والانتعاش الاقتصادى القوى. وأعلنت أوما راماكريشنان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية التى يمكن دعمها بترتيب الاستعداد الائتمانى «Stand-By Arrangement» الذى تبلغ مدته 12 شهراً.

وأضافت أن هذا الترتيب تبلغ قيمته نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 3.8 مليار وحدة سحب خاصة، لافتة إلى أنه يدعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وسط صدمة جائحة كوفيد-19، مع الاستمرار فى دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

ونوهت بأن هذا سيحمى المكاسب التى حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية ويضع البلاد على قدم قوية من أجل الانتعاش المستدام وكذلك النمو الأعلى والأكثر شمولية وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

وتابعت أن هذا الترتيب سيهدف أيضاً إلى دعم الإنفاق الصحى والاجتماعى وتحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وذكرت أن هذا الترتيب «SBA» يأتى عقب الدعم الذى وافق الصندوق على تقديمه فى مايو الماضى بموجب أداة التمويل السريع (RFI) ويهدف إلى التخفيف من الأثر الاقتصادى لوباء «كوفيد19» والمساعدة فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى.