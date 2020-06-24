"العلوم الصحية": أبناؤنا لايزالون يتساقطون في أماكن عملهم بسبب كورونا

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي، بيانا، حول التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، بشأن الأطقم الطبية.

وجاء نص البيان كالتالي: "لقد أحزننا بالفعل أن يشتمل بيان رئيس الوزراء، على شكر للأطقم الطبية في أوله، ثم إلقاء اللوم على الأطقم الطبية وتحميلهم مسؤولية وفاة البعض، وهو ما ترى فيه النقابة، خطأ في حق أبناءها، وجب الاعتذار عنه".

وأضاف البيان: "أبناء العلوم الصحية لديهم إلى الآن، أكثر من 350 مصابا جراء عمله، و13 شهيدًا، ومازالوا يتساقطون في أماكن عملهم، ويستهين بهم في المجتمع، وفي الوقت الذي أعطيتم الجميع الحق في التباعد الإجتماعي ومنعهم من النزول إلى الشوارع والعمل في المصالح بنصف قوة العاملين، كانت الأطقم الطبية في خضم المعركة بأقل إمكانية الحماية والوقاية، كانت صدورهم تواجه الفيروس بشراسة فتوفى من توفى دون توفير سرير له في مستشفاه التي يعمل بها.

وتابع: "من أول دقيقة كانت تعليماتنا لرجالنا أنها معركة بقاء وأنه من الواجب الوطني أن تكون خط الدفاع الأول عن الدولة ضد الفيروس اللعين، وإذا كانت الأطقم الطبية متخاذلة معالى رئيس الوزراء فمن هو القائم الأن على رعاية عشرات الألاف من المصابين في المستشفيات، وأماكن العزل الذي يتجاوز عدد المرضى فيهم الأن 50 ألف مريض".