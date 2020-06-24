وزير الخارجية يبحث التعاون والتنسيق الثلاثي مع نظيريه الأردني والعراقي

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين وزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن، وذلك لتنشيط مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع شهد تأكيد شكري ضرورة دفع وتطوير مسار التعاون والتنسيق بين القاهرة وعَمّان وبغداد، والعمل على استكشاف المزيد من مجالات التعاون المختلفة، بما يُحقق الاستفادة القصوى من موارد وإمكانيات الأطراف الثلاثة في دعم خططها التنموية وتحقيق تطلعات شعوبها الشقيقة، وذلك وفقاً للتكليفات الصادرة من القمم الثلاثية المتتابعة التي عُقدت بين قادة الدول الثلاث.

كما أعرب شكري، عن الأهمية المتزايدة لاستمرار التشاور وتنسيق المواقف مع كل من العراق والأردن تجاه التحديات المشتركة والتطورات الإقليمية المتسارعة، لاسيما الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد شكري تقدير القاهرة لمواقف الدعم والتضامن من الأشقاء في العراق والأردن، وآخرها خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، والتي عُقدت أمس.

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