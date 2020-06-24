البرلمان العربي يدعم مواقف مصر لحماية أمنها وحدودها

وافق البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، على الطلب المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو البرلمان العربي، والموقع من 16 نائبا يطالبون البرلمان العربي بضرورة إصدار بيان بشأن دعم مصر في حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن حدودها.

وأوضح النائب علاء عابد -في الطلب الذي تقدم به للبرلمان العربي خلال اجتماعة اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس- أن المادة (58) من النظام الداخلي للبرلمان العربي التي تنص على أنه: "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بموافقة البرلمان، بناء على طلب الرئيس أو خمسة عشر عضوا على الأقل، وتعطى لهم الأولوية في الكلام".

وأشار عابد إلى أن بیان البرلمان العربي أكد تضامنه التام ووقوفه إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وحقها في الدفاع عن حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من المليشيات الإرهابية والمرتزقة، باعتبار أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وتابع: "البرلمان العربي ثمن الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، والتي لقيت تأييدا ودعما إقليميا ودوليا، خاصة إعلان القاهرة الذي يتسق مع كافة القرارات الدولية".

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.