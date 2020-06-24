صحفي تركي: أنباء عن زيارة قريبة لوزير دفاع بلادنا إلى ليبيا

قال عبدالقادر سيلفي الصحفي بجريدة حريت التركية، إنّه قد نتلقى خبر وجود وزير الدفاع خلوصي أكار في ليبيا عندما نستيقظ صباح يوم ما، ويقال إنّ أكار يستعد لزيارة قريبة إلى ليبيا.

وأضاف سيلفي: "وصل الوضع في ليبيا إلى مرحلة حرجة للغاية في هذه الفترة، وكان وزير الخارجية مولود تشافوشوغلو ووزير الخزانة والمالية بيرات البيراق ومستشار الإستخبارات الوطنية حاكان فيدان والناطق الرسمي باسم الرئاسة إبراهيم كالين وصلوا إلى ليبيا مؤخرًا".

وكانت زيارة الوفد التركي إلى ليبيا رسالة مهمة للعالم، وكان يتوقع وجود وزير الدفاع خلوصي أكار خلال تلك الزيارة، وتبيّن أنّ خلوصي أكار كان في الوفد لكنه لم يتمكن من الذهاب مع الوفد بسبب اجتماع الناتو، لكن هناك معلومات بأنّ خلوصى أكار يزور ليبيا قريبا، وقد نتلقى خبر وجود خلوصي أكار في ليبيا.

الرئيس السابق لجمعية الصناعة والأعمال التركية: تركيا تبتعد عن أوروبا وتلقي بنفسها للخطر

وقالت الرئيسة السابقة لجمعية الصناعة والأعمال التركية أوميت بوينار في تصريحاتها، إنّ تركيا تبتعد عن أوروبا وتلقي بنفسها للخطر، وعلى العكس تماما يجب أن نوقظ الاتحاد الأوروبي.

وصرحت الرئيسة السابقة لجمعية الصناعة والأعمال التركية وسيدة الأعمال أوميت بوينار: "هل يمكنكم أن تقسموا أوروبا بجدران، تركيا تبتعد عن أوروبا وتلقي بنفسها للخطر، وعلى العكس تماما يجب أن نوقظ الاتحاد الأوروبي".

جاءت تصريحات بوينار في حوار مع الصحفية سربيل يلماز بجريدة سوزجو التركية، وقالت إنّها تركز على حل مشكلة إيجاد مصادر بالنسبة للمؤسسات، وعلى سبيل المثال فى قطاع النسيج، يتم تقييم المخلفات. يجب أن يدخل الاقتصاد لسياسات التدوير.

وأضافت بوينار أنّه مع انتشار وباء فيروس كورونا حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد سوءا، ستأخذ وقتا أطول، وأنّ التعافي الاقتصادي لن يكون على شكل V.

استشهاد 3 نساء في كوباني نتيجة للقصف التركي

نتيجة للقصف التركي عن طريق الطائرات المقاتلة دون طيار، على قرية هليسنسي التابعة لمدينة كوباني، فقدت 3 مدنيات حياتهن وفقا لتقارير أولية.

وكانت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة التركية، قصفت قرية هيلينسي في مدينة كوباني، وبحسب المعلومات الأولية، استشهد 3 سيدات نتيجة لهذا الهجوم. وكان من ضمن السيدات اللواتي فقدن حياتهن زهرة بركال عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر نجم منطقة الفرات، والأخري أمينة فايسي.

تظاهر أهالي جريسبي ضد تركيا والجماعات المتطرفة في سوريا

وتظاهر أهالي جريسبي التي دخلتها تركيا وجيش سوريا الوطني، رافعين شعارات: "لن نقوم نعم للجوع ونقص الحبوب".

كانت الجماعات المتطرفة التابعة لجيش سوريا الوطني (الجيش السورى الحر سابقاً) والموجود تحت الحماية التركية، دخل إلى شمال وشرق سوريا في 9 أكتوبر 2019 عن طريق هجمات تم شنها على المنطقة.

واعترض أهالي منطقة جريسبي الذين لم يهاجروا من المنطقة بعد احتلالها من قبل الجماعات المتطرفة وتركيا،على ما تقوم به تركيا والجماعات المسلحة التابعة له، وعلقت تركيا بتعليق لافتات كتبت باللغتين العربية والتركية كتب عليها "مجلس مدينة تل الأبيض"، ليقوم الأهالي بعمل مسيرة اعتراضا على ذلك.

وبدأت الاحتجاجات من أحياء حمام تركمان وسلوك وهي أهم مراكز القوات المسلحة التركية وجماعات جيش سوريا الوطني، ورفع شعارات "قولنا نعم للموت، ولكن لن نقول نعم للجوع ونقص الحبوب" في إشارة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في المنطقة.

يذكر أنّ تركيا نقلت إلى صوامع المحاصيل الموجودة في مدينة أورفه التركية 20 طنا من الحبوب الموجوده بالمدينة بعد المناقصة التى قامت بها

شركة MSCI احتمالية إخراج تركيا من دول الأسواق الناشئة

حذّرت شركة المؤشرات العالمية الأكثر شهرة MSCI من احتمالية استبعاد تركيا، من قائمة الأسواق الناشئة لسندات الأسهم، وصرحت شركة MSCI مساء أمس، أنّ الوضع في تركيا أصبح أكثر صعوبة من ناحية وصول المستثمر المؤسسيين لسوق سندات الأسهم، وأنّ ترتيب تركيا سيتراجع في المؤشر.

شركة MSCI هي مؤشر على مستوى العالم لمتابعة الصناديق المالية وترتيب الدول وفقا لتلك المؤشرات، وإخراج دولة أو تراجع ترتيبها في هذا المؤشر من الممكن أن يكون سببا لخروج المستثمرين من أسواق هذا البلد.