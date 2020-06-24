عضو جمعية المناعة: فيروس كورونا قلت عدوانيته والوفيات تراجعت عالميا

تحدث الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن القرارات التي اتخذتها لعودة الحياة لطبيعتها.

وقال بدران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc": "مش هنعطل عجلة الانتاج، ولا هنوقف القطار عشان الفيروس لأن العالم كله ابتدى يرجع، وفيه انحسار في مناطق وخفض في معدلات الوفيات والقدرة على العدوانية للفيروس ابتدت تقل، والحاجة لأجهزة التنفس والعناية المركزة ابتدت تقل".

وأوضح أن هناك 14 سلالة جديدة منهم 2 في مصر، مشددًا على أن المرض مازال ينتشر بسرعة، لافتًا إلى أن الفيروس فقد شراسته.

وتابع: "أنا طالع من البيت، أخد الدرع بتاعي اللي هو الكمامة، وأخد اكتر من كمامة، لأنها ممكن تتبل، وعشان لو عرقت أو عطست"، مشيرًا إلى أن 1060 شخص من كل مليون أصيبوا بالفيروس.

ونصح بدران، المواطنين باختيار وسائل المواصلات الأقل زحاما، والذهاب للعمل على الأقدام إن استطاعوا، مشددًا على ضرورة لبس الكمامة والالتزام بالتباعد.