نائب محافظ الدقهلية يشارك بندوة تدريبية حول طرق الوقاية من كورونا

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن المحافظة قدمت كل أشكال الدعم لمستشفى العزل بتمي الأمديد، وجميع مستشفيات الإقليم، لافتا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية يوميا بما يضمن التباعد الاجتماعي وتطهير مختلف المناطق.

جاء ذلك خلال ندوة تدريبية حول أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحضور عميد أركان حرب عادل عوني وعميد دكتور أمير عبد الحميد والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة.

وأشار الشيخ إلى أن المحافظة اتبعت كل الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تجاه الأزمة، مؤكدا أن المحافظة لم تتعامل مع الأزمة بالتهوين أو التهويل وإنما باتخاذ إجراءات فعلية على الأرض بما يحفظ سلامة المواطنين.