جامعة القاهرة: أجرينا 18 تجربة سريرية حول فيروس كورونا

كشف الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، عن آخر تطورات الأبحاث التي تجرى في الجامعة للتوصل لعلاج لفيروس كورونا.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن علماء الجامعة أجروا بحثا عن التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مصر بالتعاون مع أكثر من جامعة والمركز الطبي للقوات المسلحة وذلك بعد رصد تحور جيني لـ240 مريضا إيجابيين لفيروس كورونا.

وأشار إلى أنهم توصلوا إلى أن الفيروسات المنتشرة في مصر أقرب للمجموعة بحسب التصنيف الألماني لافتًا أنهم رصدوا تحور جوهري على بروتين النشوء ولا يؤثر على صفات الفيروس.

وأوضح علم الدين أن الجامعة تجري 18 تجربة سريرية بخصوص فيروس كورونا وتشكل 25% من التجارب السريرية في مصر.