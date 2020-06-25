فريقان من الجامعة الألمانية يمثلان مصر في "لوريال براند ستورم"

فاز فريقان طلابيان من الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالمركزين الأول والثاني، في مسابقة لوريال براند ستورم المحلية 2020، والتي انعقدت للعام الخامس على التوالي، بمشاركة العديد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأقيمت فعاليات المسابقة هذا العام عن بعد (Online)، وجاء في المركز الأول فريق "فريتاليستيك Vertalistic" المكون من: كارول ماجد بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، شمس الدين عبد الحميد وميرال باسم بكلية تكنولوجيا الإدارة. وفي المركز الثاني فريق "كوزما بوس Cosma Boss" المكون من: منة كامل، هديل عرفة، وعلياء حمزة بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.

وبمقتضى هذا الفوز يتأهل الفريق الفائز بالمركز الأول لتمثيل مصر في النهائيات التي سوف تقام من باريس (أونلاين) بين أكثر من 60 دولة نهاية شهر يونيو الجاري، ضمن الفرق الأخرى المشاركة من هذه الدول، حيث يحظى الفريق الفائز في النهائيات بفرصة التدريب العملي لمدة 3 أشهر بفرع الشركة في باريس لتطبيق وتنفيذ فكرته المطروحة خلال المسابقة.

ضمت المسابقة المحلية 185 فريقاً متنافساً، من بينها 45 فريقا من الجامعة الألمانية، حيث تكون كل فريق من 3 طلاب، وجاء شعارها "بناء مستقبل مستدام بلا بلاستيك في صناعة التجميل"، وذلك بسبب زيادة التأثير السلبي للمخلفات البلاستيكية على البيئة حيث اتجهت بالفعل العديد من الدول إلى تقليل استخدام البلاستيك واستبداله بالورق المقوى لقابليته لإعادة التدوير والتحلل بسهولة، بعد معرفة كم أضرار البلاستيك على البيئة، لذا فقد تنافست الفرق المشاركة على إيجاد حلول ابتكارية من شأنها تقليل أو إزالة أستخدام البلاستيك من عبوات منتجات الشركة، لجعلها أكثر استدامة، ما يساهم في إحداث تغيرات سلوكية بين مستهلكيها تنعكس بشكل إيجابي على البيئة.

وقد بدأت أعمال المسابقة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019، واستمرت فاعلياتها على مدار 6 أشهر قام خلالها فريق عمل متخصص بالشركة من تقديم كافة وسائل الدعم والتوجية والإرشاد للفرق المشاركة.

وتعد "براند ستورم" مسابقة ابتكار عالمية استقطبت ما يقرب من 40 ألف طالب حول العالم منذ أن أطلقتها مجموعة لوريال عام 1992، وبدأت في مصر منذ عام 2016، وتهدف إلى إيجاد كوادر شابة تمتلك المقومات والمؤهلات التي يحتاجها سوق العمل بإتاحة الفرصة للمنضمين بخوض تجربة متميزة تتيح لهم اطلاق العنان لإبداعتهم لإيجاد حلول وأفكار مبتكرة يمكن تحويلها إلى واقع ملموس مما يساهم في تعزيز المهارات الريادية والإبداعية لديهم لتبنى فكر ريادة الأعمال .