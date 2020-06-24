الغرف التجارية: حملات تفتيشية على كل المطاعم وردع المخالفين

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك ما يقرب من 460 ألف مطعم يعملون في مصر، ويعمل فيهم ما يقرب من 3.5 مليون عامل، وهو ما دفع الحكومة إلى تشغيل ذلك القطاع المهم، لعدم قدرة أصحاب المحلات على دفع أجور هؤلاء العاملين.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أنه سيتم إجراء حملات تفتيشية على كل المطاعم، مع ردع كل المخالفين، موضحا أن المحليات متواجدة في كل محافظات الدولة، وأعدادهم متناسبة مع أعداد المطاعم والكافيهات.

وأكد أن هيبة الدولة والانضباط الذي حدث خلال الـ3 أشهر الماضية، ساعد كل الأجهزة المحلية بمختلف المحافظات، على فحص أمور المخالفين وردعهم بالقانون، مشيرا إلى أن المخالفات التي سيتم رصدها خلال الفترة المقبلة، يجب أن يتم إحالتها للنيابة العسكرية، حتى يلتزم الجميع بقرارات الحكومة.

وتابع: "زي ما بينزل بتوع الحي يلموا الحجات المفروشة بغير رسمي، ولو جم ولاقوا مكان، لازم يبقي فيه 5 ترابيزات ولقوا 10 هيشيلوا الترابيزات الإضافية، ويمشوا بيها".