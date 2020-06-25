تفاصيل اشتراكات وتجديد عضويات الأعضاء بغرفة السياحة والغوص

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، دعم أعضائها في المنشآت بتخفيض 50% لاشتراكات العضوية، ودعم العاملين بالقطاع، بالإعفاء الكامل من مصروفات التجديد لبطاقات مزاولة المهنة للعام الحالي، خلال أزمة القطاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأصدر مجلس إدارة الغرفة القرارات التالية:

أولًا: تخفيض اشتراكات تجديد العضوية

- تخفيض بنسبة 50% عند تجديد العضوية لجميع المنشآت من أعضاء الغرفة وذلك في ميعاد أول استحقاق لسداد الإشتراكات على أن تستفيد كل منشأة من هذه الميزة مرة واحدة فقط عند أول تجديد للعضوية أياً كانت سنة التقدم للتجديد.

- في حالة عدم تجديد العضوية بالنسبة للأعضاء الحاليين والمتأثرين بالأزمة لن يتم المطالبة بقيمة الاشتراكات المتأخرة لمدة سنة واحدة فقط والتي تم التوقف بها عن النشاط بشرط أن يتم التقدم بطلب رسمي لكل من وزارة السياحة والغرفة بالتوقف عن النشاط مع الإستفادة من نسبة التخفيض عند التقدم لتجديد العضوية، ويتم سداد الإشتراكات للسنة الجارية التي بدأ بها إعادة التشغيل.

- بالنسبة للأعضاء التي سبق لها تجديد العضوية لمدة سنتان أو ثلاثة من قبل ستستفيد من نسبة التخفيض عند أول تجديد للعضوية لها على أن تمنح نسبة التخفيض عن سنة واحدة فقط مع إمكانية التجديد لأكثر من سنة فى حالة رغبة المنشأة لذلك.

- في حالة إثبات مخالفة أي منشأة سواء بالتشغيل وممارسة النشاط أو الإعلان والتسويق بدون عضوية سارية من الغرفة وترخيص ساري من وزارة السياحة سيتم توقيع العقوبات المقررة، مع عدم إمكانية استفادة المنشأة من مبادرة التخفيض التي أعلنت عنها الغرفة وستكون مطالبة بسداد كافة المستحقات كاملة عند تجديد العضوية.

ثانيًا: تخفيض اشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة:

- تخفيض بنسبة 50% لاشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة حتى تاريخ 30 يونيو 2021.

ثالثًا: إعفاء مصروفات تجديد بطاقات مزاولة المهنة للعاملين لعام 2020:

- إعفاء بنسبة 100% من قيمة التجديد وذلك بمد العمل بالبطاقات الصادرة من الغرفة والمنتهية بتاريخ 31 يناير 2020 لتنتهي بتاريخ 31 يناير 2021 دون تحمل أي أعباء أو مصاريف لتجديدها.

- تخفيض بنسبة 50% للمتقدمين لأول مرة لإصدار بطاقات مزاولة المهنة للسنة الحالية طبقًا لقرار مجلس الإدارة، مع ضرورة التقدم عن طريق البوابة الإلكترونية للغرفة. (سيُعلن عنها بمنشور لاحق).