"سياحة الغوص" تراجع دليل الإجراءات الوقائية من كورونا لمزاولة النشاط

واصلت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، أمس الأحد، فعاليات مبادرة تنظيف قاع البحر والشواطئ، لليوم الثاني على التوالي، بهدف زيادة الوعي العام للمواطنين، وجذب الانتباه إلى القضايا البيئية والحد من قمامة البيئة البحرية.

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحفية، إن وزارة السياحة والآثار تعمل على مراجعة دليل التعليمات والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19 ".

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وضعت الدليل لتطبيقه عند العودة لمزاولة الغوص والأنشطة البحرية.

وأكد المحافظ، أنه سيجري نشر الدليل والإعلان عنه فور اعتماده من وزارة السياحة، للبدء في تطبيقه والتعريف بالخطوات الواجب اتباعها، مع إلزام جميع الأعضاء الذين يقومون بأنشطة غوص أو أنشطة بحرية سواء عن طريق اليخوت أو الشواطئ، وجميع مرشدي ومدربي الغوص باتباع الإرشادات التوجيهية من منظمة دان لأبحاث الغوص (DAN) التي تنص على ما يلي:

- على الغواصين الذي أثبت التحليل إصابتهم بفيروس كورونا COVID-19 ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض تمامًا، الانتظار لمدة لا تقل عن شهر قبل العودة لمزاولة الغوص

- على الغواصين الذي أثبت التحليل إصابتهم بفيروس " كورونا "، وظهرت عليهم أعراض المرض الانتظار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والتقدم للحصول على تصريح للعودة لمزاولة الغوص من طبيب أخصائي.

- على الغواصين الذين دخلوا المستشفى بسبب أعراض رئوية ذات صلة بفيروس "كورونا " الانتظار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح غوص من قبل أخصائي، وإجراء اختبار وظائف الرئة الكاملة (على الأقل FVC ، FEV1 ، PEF25-50-75 ، RV و FEV1 / FVC ، واختبار تمرين مع قياس تشبع الأكسجين المحيطي، بالإضافة إلى مسح CT عالي الدقة للرئتين

- على الغواصين الذين دخلوا المستشفى بسبب مشاكل في القلب ذات صلة بفيروس " كورونا " الانتظار ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب، للحصول على تصريح غوص من قبل أخصائي، مع إجراء تقييم لحالة القلب، بما في ذلك تخطيط صدى القلب وإجراء اختبار تخطيط كهرباء القلب