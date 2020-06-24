نيويورك تفرض حجرا صحيا على القادمين من الولايات الموبوءة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أن المسافرين القادمين إلى ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت لاسيما من فلوريدا وتكساس والولايات الأخرى التي تشهد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سيخضعون للحجر الصحي أو الغرامات في حال مخالفتهم ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال كومو خلال مؤتمر صحفي اليوم: "بذلنا جهدا كبيرا من أجل خفض معدل انتقال الفيروس ولا نريد أن نراه يرتفع لأن الكثير من الناس يأتون إلى هذه المنطقة ويمكنهم نقل العدوى معهم لأن ما يحدث في نيويورك يحدث في الولايات المجاورة".

وأوضح كومو، أن الغرامات ستكون بقيمة ألفي دولار عن المخالفة الأولى وخمسة آلاف دولار عن المخالفة الثانية وما يصل إلى 10 آلاف دولار إذا تسبب الشخص في ضرر للآخرين.

وأضاف كومو: "اعتبارا من اليوم فإن الولايات المشمولة بهذا القرار هي ألاباما وأركنسا وأريزونا وفلوريدا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وواشنطن ويوتاه وتكساس حيث يمكن للولايات أن تتغير مع تغير معدل الإصابات فيها وستتم متابعة ذلك باستمرار".

وأشار حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إلى "أن الأفراد سيتم الوثوق بهم إلى حد كبير في عزل أنفسهم بأنفسهم وسيتم معاقبة الشخص الذي يتم القبض عليه نتيجة مخالفة التعليمات ومن الممكن أن توفر هيئة الموانئ سجلات السفر إذا لزم الأمر".

وبدأت مدينة نيويورك إعادة افتتاح المرحلة الثانية الاثنين الماضي ما سمح بإعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة وتناول الطعام في الهواء الطلق وصالونات تصفيف الشعر والحلاقين مع تعديلات.

ولفت كومو، إلى أن المدينة أعلنت أن 1.2% من جميع الاختبارات التي أجريت كانت إيجابية، فيما سجلت ولاية نيويورك معدل إصابات إيجابي بنسبة 1.1%.

وأوضح حاكم نيويورك، أن حالات الإصابة بالفيروس تتصاعد في 27 ولاية، مؤكدا أن إنكار ذلك لا يمثل استراتيجية للحياة وهذه الولايات في طريقها نحو الصعود في معدلات الإصابة والوفيات.

وأظهر الفيروس علامات على التراجع في نيويورك بالتزامن مع تسارعه في الجنوب والغرب حيث أفادت وزارة الصحة في فلوريدا بارتفاع قياسي آخر في الحالات اليوم وكذلك في النسبة المئوية للاختبارات التي عادت بشكل إيجابي.

وشهدت ولاية تكساس أيضا زيادة في حالات الإصابة ودخول المستشفيات منذ إعادة فتحها وحذر حاكمها جريج أبوت من أن الإجراءات الأكثر صرامة ستكون ضرورية إذا استمرت الحالات في الارتفاع الشهر المقبل.