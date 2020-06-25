فيديو.. أحمد موسى عن مكرم محمد أحمد: له تاريخ طويل في مواجهة الإخوان

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

وأضاف موسى، خلال حديثه ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصحفي مكرم محمد أحمد أتى في توقيت صعب للغاية، ونشكره على مجهوداته، مشيرا لزيارة كرم جبر للأستاذ مكرم محمد أحمد.

وأكد موسى، على أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد شيخ من شيوخ المهنة، وله تاريخ طويل في مواجهة الإخوان، مكرم محمد أحمد له خبطات صحفية كثيرة، منذ أن كان محررا صغيرا، وقام بتغطية أحداث هامة في تاريخ الوطن"، مضيفا:" هو قامة صحفية دافع عن الوطن.

ولفت موسى، إلى أن رؤساء وأعضاء الهيئات يؤدون اليمين امام مجلس النواب يوم 5 يوليو المقبل، حيث صدر اليوم، تعيينات وتشكيل رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية.

وهنأ موسى الأعضاء الجدد للمجلس: "ألف مبروك لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية.. كرم جبر رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة ، حسين زين يستمر رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام ".

واختتم أحمد موسى: "ألف مبروك لكرم جبر الذي بذل جهد كبير على مدار السنوات الماضية وشال شيلة الصحافة القومية والمرتبات والحوافز، والذي تحمل حملات تشويه من كتائب إلكترونية".