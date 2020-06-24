بالصور.. كرم جبر يزور مكرم محمد أحمد بعد ساعات من تشكيل الأعلى للإعلام

بعد ساعات من تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قام الكاتب الصحفي كرم جبر، بزيارة إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد مكرم الرئيس السابق للمجلس، فى منزله.

جدير بالذكر أن تشكيل الهيئات الإعلامية، أسفر عن اختيار الكاتب الصحفى كرم جبر رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفا لمكرم محمد أحمد، وعبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلفا لكرم جبر، والإبقاء على حسين زين فى رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

وحصلت "الوطن" على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ضم كل من عزة مصطفى، وصالح الصالحي، ورانيا هاشم، ونشأت الديهي، والدكتورة منى الحديدي.