المالية: تعديل قانون رسم التنمية لن يؤثر على أسعار البنزين والسولار

قال رجب محروس مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، إنه جرى تعديل بعض الفئات الضريبية بقانون رسم التنمية الصادر بقانون 147 لسنة 1984، وإدخال بعض الأوعية الجديدة: "كان هناك بعض المستندات والمحررات كان عليها دمغة بفئة 90 قرشا، ورسم صاغ تنمية 10 صاغ، سيصبح الأخير 2 جنيه، بمعنى أنه في حالة استخراج أي مستخرج رسمي من الشهر العقاري، الجوازات، أو وزارة العدل، كان يجري استخراجه بجنيه وكان يتمثل في 90 قرشا ضريبة دمغة نوعية و10 صاغ رسم تنمية، سيدفع 2 جنيه و90 قرشا، بدلا من جنيه واحد".

وأضاف "محروس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عقود اللاعبين والمدربين كانت غير خاضعة لرسم التنمية، لكن الآن، أصبحت خاضعة، وأي عقد للاعب ينتقل من فريق لآخر وكان هذا العقد قيمته مليون جنيه، سيجري فرض ضريبة 3% عليه، وإذا كانت قيمة العقد تزيد عن 2 مليون جنيه، سيجري فرض ضريبة 4.5%.

وتابع بأن السلع والخدمات مثل التليفون المحمول سيجري فرض ضريبة رسم تنمية بواقع 5% عند الإفراج من الدائرة الجمركية، مشيراً إلى تطبيق الزيادة من اليوم الثالث لصدور القانون.

وأكد أن أسعار البنزين والسولار، لن تزيد في السوق المحلية، ولكنها قيد إجراء التسوية بين وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول.