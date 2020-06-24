بومبيو وحمدوك يستعرضان متطلبات إزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السودان على ضرورة العمل مع المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين خاصة في مناطق الصراع مثل دارفور، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في بيان، اليوم، إن بومبيو بحث مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك التقدم الذي أحرزه السودان على الصعيد السياسي والمتطلبات القانونية اللازمة للنظر في رفعه من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وأشارت أورتاجوس، إلى أن الجانبين أكدا "التزامهما المتواصل تجاه تحول السودان نحو الديمقراطية ومفاوضات السلام الجارية وجهود إصلاح القطاعين الاقتصادي والأمني".

وأوضحت المتحدثة الأمريكية، أن بومبيو وحمدوك بحثا أيضا مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر الشراكة السودانية غدا الخميس.

ويهدف المؤتمر الذي سيشارك في تنظيمه الاتحاد الأوروبي وألمانيا والأمم المتحدة إلى حشد الدعم المالي للتحول الديمقراطي والإنعاش الاقتصادي والاحتياجات الإنسانية في ضوء الضغوط التي تشكلها جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد السوداني.