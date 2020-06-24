فيديو.. لحظة دخول "المنتقب" المنزل لقتل إيمان عادل بالدقهلية

رصدت إحدى كاميرات المراقبة بقرية ميت عنتر، مركز طلخا بالدقهلية العامل المتهم بقتل إيمان عادل، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، والذي قتلها بتحريض من زوجها.

وأظهرت كاميرات المراقبة خروج الزوج من المنزل يوم الحادث بسيارته، وبعد ربع ساعة من خروج الزوج ظهر المتهم وهو يرتدي نقاب أسود ويتجه إلى منزل المجني عليها.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، ببلاغ أحد الأشخاص بقرية ميت عنتر بعثوره على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجية.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافى، وكيل قسم المساعدات الفنية، وذلك لكشف غموض الواقعة وظروفها وتحديد هوية المتورطين.

وبفحص كاميرات المراقبة في المنطقة التي قعت بها الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلي مسكن المجني عليها مرتديا نقاب وانتظاره حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها ونزوله بعد فترة من الوقت.

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث أن تحديد هذا الشخص ويدعي "أحمد ر. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

وبمواجهة "حسين ا."، 24 سنة، زوج القتيلة، اعترف في محضر الشرطة باتفاقه مع المتهم الأول "عامل لديه" على التخلص من زوجته وذلك بسبب الخلافات الزوجية ورغبته الزواج بأخرى، وأنهما خططا أن تكون جريمة شرف، وادعاء أنها كانت تخونه مع آخر وتخطيطه للمتهم بالدلوف إلى مسكن الزوجية بعقار أسرته وارتدائه نقاب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة بحس الزوج والعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات.