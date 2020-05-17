نيابة أبنوب تقرر فحص كاميرات المراقبة في واقعة دهس الأطفال الـ4 أطفال

قررت نيابة أبنوب بمحافظة أسيوط فحص ومراجعة كاميرات المراقبة بموقع حادث دهس سيارة لأربعة أطفال بمدخل مدينة أبنوب لبيان من كان قائد السيارة الصيدلي أم نجله.

كان أهالي الأطفال الضحايا أكدوا في أقوالهم أمام النيابة أن من كان يقود السيارة نجل الدكتور ص.ع، صيدلي مشهور في أبنوب، فيما أكد الصيدلي في أقواله بعد تسليم نفسه، أنه هو من كان يقود السيارة وكان بجواره نجله وذلك في محضر آخر.

وذكر شاهد عيان لـ"الوطن"، أن السيارة كان بها 4 أشخاص بخلاف قائدها "نجل الصيدلي"، مضيفا أن الجميع فروا من السيارة لحظة إنشغال الأهالى بالأطفال الضحايا، وتحركت السيارة من محل الحادث قبل معاينة النيابة، ما يجعل كاميرات المحلات التجارية هي الشاهد الأكثر صدقا.

وقال "نادي. أ"، من الأهالي وشاهد عيان للحادث أن الأطفال الضحايا كانوا في انتظار والدهم ليغلق المحل كى يعودوا للمنزل، مشيرا إلى أن والدهم رآهم يقتلوا أمام ناظريه.

وكان قد شيع أهالى مركز أبنوب في محافظة أسيوط جثامين 4 أطفال بينهم شقيقين دهستهم سيارة ملاكي أثناء اصطدامها بعمود إنارة كانوا يقفون بجواره بمدخل مدينة أبنوب أمام المعهد الديني.

وتعود الواقعة إلى مساء أمس عندما تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووقوع وفيات أطفال أول مدخل أبنوب أمام المعهد الديني بالبندر دائرة المركز.

وبالانتقال تبين وقوع حادث اصطدام السيارة رقم ١٢٧٣٨٨ ملاكي اسيوط بقيادة صابر عطية محمد عمر، مقيم بمركز أبنوب بعمود إنارة ومصرع 4 أطفال كانوا بجوار العمود وهم كلا من أسامه نصر فيصل، ١٢ سنة، عبدالرحمن محمد فيصل، ٨ سنوات، كريم محمد فيصل، ٧ سنوات، محمد أحمد عبدالناصر، ١١ سنة، بينما لاذ قائد السيارة بالفرار.