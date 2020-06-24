ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات وعيار 24 بـ910 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو، إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات، ليصل سعر الأوقية إلى 1776 دولار، بفعل تخوف المسؤولين من وصول موجة جديدة من فيروس كورونا وانخفاض سعر النفط بفضل ارتفاع المخزون الأمريكي، وفقًا لتصريحات إيهاب واصف نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالقاهرة.

وأضاف أنه لا يوجد أى دليل على انخفاض محتمل للذهب خلال الفترة المقبلة، بخاصة بعد وقوع زلزال في المكسيك قبل ساعات، وتحذيرات من تعرض جنوب أمريكا من موجات تسونامي مقبلة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا بنهاية اليوم الأربعاء في البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 907 و910 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 794 و796 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 681 و682 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و368 جنيها.