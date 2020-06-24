تقرير أمريكي رسمي: تركيا مصدر للإرهابيين

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا رسميا عن الإرهاب خلال 2019، تحدثت فيه بشكل مطول عن تركيا ودورها في تصدير الإرهابيين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وجاء في التقرير، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن "تركيا بلد مصدر وعبور للمقاتلين الإرهابيين الذين يسعون للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق".

وأضاف التقرير "استخدم المدعون في تركيا تعريفا واسعا للإرهاب وتهديد الأمن القومي لتوجيه اتهامات جنائية ضد مجموعة واسعة من الأفراد ومحاكمتهم، بما في ذلك الصحفيون وسياسيون المعارضة والناشطون وغيرهم ممن ينتقدون الحكومة".

وأشار التقرير، إلى أن الحكومة التركية واصلت "اعتقال مواطنين أتراك وأجانب مقيمين في تركيا - بمن فيهم مواطنون أمريكيون وموظفون محليون في بعثة الولايات المتحدة إلى تركيا - بتهم متعلقة بالإرهاب غالبا بدون أدلة كافية وبالحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة".

وأوضح التقرير، أن "حكومة تركيا قامت بفصل الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من الوظائف العامة في عام 2019".

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أنه "منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، قامت الحكومة بفصل أكثر من 130.000 موظف مدني وأفراد من القوات المسلحة من الوظائف العامة وسجن أكثر من 80.000 مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية".

وأوردت الخارجية الأمريكية، أن تركيا "استمرت في عمليات اعتقال المشتبه في مساعدتهم أو تعاطفهم مع حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك بعض السياسيين المنتخبين في عام 2019".