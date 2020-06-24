ترامب يرجح نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتم نقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان ترامب، قال في 15 يونيو الجاري، إن الولايات المتحدة ستقلص عدد قواتها المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، متهما برلين بأنها "متأخرة في سداد" مساهماتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وأكد ترامب في تصريحات في البيت الأبيض ما كانت عدة وسائل إعلام قد سربته حول خفض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في ألمانيا، قائلا: "سنخفض عدد الجنود إلى 25 ألف جندي". وأضاف أن نشر القوات في ألمانيا يتم "بتكلفة باهظة على الولايات المتحدة".

واتهم ترامب، ألمانيا بأنها لا تعامل الولايات المتحدة بطريقة عادلة فيما يتعلق بالتجارة "لذلك نحن نخسر في التجارة ونخسر في ما يتعلق بالناتو"، متهما دولا أخرى أيضا باستغلال بلاده ولكن "ألمانيا هي أسوأ مستغل"، حسب قوله.