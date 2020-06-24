ضبط 1040 زجاجة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم ضبط 1040 زجاجة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الأدمي في حملة شنتها المديرية لمراقبة الأسواق والأسعار ومخازن السلع الغذائية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

وأوضح "صلاح" أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد مخازن السلع الغذائية لحيازته 1040 زجاجة مياه شرب بها رواسب وشوائب سوداء، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 5911 جنح ضد "ج.ع.ا"، كما تم تحرير 5 محاضر عدم الإلتزام بالإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، وذلك بمعرفة جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد وعثمان وشربف سعد المفتشين بالمديرية.

كما تم القيام بحملة مفاجئة مساءاً على محطة البوتجاز بالطود، حيث تم المرور على مصنع البوتجاز بالطود لمراقبة الأوزان والأرصدة، والتأكد من إنتظام العمل وتوفر الأسطوانات المنزلية والتجارية، وتم التأكد من الأوزان القانونية والتأشير فى سجل الزيارات.