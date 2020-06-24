رئيس جامعة الأقصر يشدد على تكثيف الإجراءات الاحترازية بالكليات

تفقد الدكتور بدوي شحات بدوي - رئيس جامعة الأقصر، اليوم، كليات الجامعة للمتابعة والاطمئنان علي تنفيذ كافة الإجراءات الأحترازية والوقائية التي تقوم بها كليات الجامعة، ذلك استعداد وتمهيداً لاستقبال الطلاب وتأمينهم أثناء أداء امتحانات نهاية العام لطلاب السنوات النهائية، ورافقة خلال جولته أمين عام الجامعة المساعد.

بدأ "شحات" جولته بزيارة كلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة ، ذلك بحضور عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، تأتي هذه الزيارة للوقوف على مدى تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية والوقائية بالكليات استعداد لأستقبال الطلاب وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه، وتعريفهم بالطرق الوقائية من العدوى، وسرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية ، كما قام بزيارة كلية الألسن، ذلك بحضور أمين الكلية.

في ذات السياق شدد رئيس جامعة الأقصر على تكثيف الإجراءات الاحترازية وتوفير غرف للعزل داخل كل كلية وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، ورعايتهم. وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب أثناء فترة الامتحانات ذلك بالتعاون مع الإدارة الطبية، والأطباء بالجامعة.