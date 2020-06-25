رئيس فريق بحث جامعة القاهرة: نشرنا 35 بحثا حول كورونا بمجلات علمية

كشفت الدكتورة أمنية خليل عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة ورئيس الفريق البحثي بالجامعة عن تفوق مصر في الأبحاث المنشورة حول فيروس كورونا على شمال أفريقيا بـ136 بحث منشور متفوقة على تركيا وإسرائيل.

وقالت خليل خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن جامعة القاهرة وحدها نشرت 35 بحثًا في دوريات علمية محكمة بشأن كورونا.

وأضافت أن مصر لا تسمح بأى تجارب سريرية بشكل متسرع، مؤكدة أن علماء مصر تسارعوا لتجربة أدوية أمنة للاستخدام وسبق استخدامها على المرضي في التجارب السريرية مؤكدة على تفوق مصر في الدارسات السريرية بمعدل 81 دراسة مشددًا على تفوق مصر على الدراسات السريرية على تركيا وإسرائيل والدول العربية وإفريقيا.

وأشارت عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة إلى أن الجامعة أجرت 18 دراسة سريرية بشأن كورونا، وتم الانتهاء من عدد قليل منها، مؤكدة أن هذه الأبحاث تمت بالتعاون مع الجامعات الأخرى ومراكز البحوث بمصر والعالم.