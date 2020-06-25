فيديو.. والد "ضحية الدقهلية": ربنا حمى بنتي من كيد زوجها

أكد عادل، والد إيمان القتيلة التي تعرضت لاغتصاب بتحريض من زوجها لعامل، أنه لم يكن يتصور أو يتوقع، أن زوج ابنته يكون وراء تلك الجريمة، أو له يد في الأساس منها، "لما عرفت إنه المحرض الأساسي في الجريمة، كانت صدمة كبيرة لينا كلنا"، على حد وصفه.

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن زوج ابنته هو من حرض على التعدي عليها جنسيًا، من أجل أن يُشهر بها، ويسبب لها فضيحة، "بس الحمد لله ربنا أكاده ومحصلش ما تمناه، بنتنا بريئة وشريفة، وربنا حماها من هذه المكيدة".

ولم تكتمل المداخلة الهاتفية، نظرًا لتعذر سماع الصوت، الأمر الذي اضطر الإعلامي إلى غلق المكالمة.

وتمكنت مديرية أمن الدقهلية، من حل لغز العثور على جثة شابة مقتولة في منزل الزوجية بقرية ميت عنتر، حيث تبين أن زوجها تخلص منها للزواج بأخرى، بعدما فشل في إلصاق تهمة الخيانة بها وفقا لمخطط أعده مع أحد العاملين لديه.

ووفقا لوالد المجني عليها، دبر الزوج مكيدة للتخلص من زوجته، محاولا إثبات علاقتها بعامل يعمل معه في محل ملابس، فجعله يرتدي نقابا، ويدخل الشقة ليأتي بعد ذلك متظاهرا بخيانتها له، "بعد دخول العامل الشقة عاد لكي يوهم ابنتي أنه ضبطها متلبسة معه وسيفضحها، وبدأ يصورها والعامل، وبالطبع ابنتي رفضت محاولة الطعن في شرفها، فأمسك بسلك شاحن اللاب توب وخنقها به حتى فاضت روحها، وبجوارها ابنها يبكي دون أن تهتز شعرة في رأسه".