تفاصيل إجراء عملية قسطرة في المخ لمريضة بالمجان داخل مستشفى المطرية

كشف الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، تفاصيل إجراء عملية قسطرة في المخ، لمريضة تبلغ من العمر 45 عاما، مؤكدا أن المريضة كانت محولة من مستشفى خاص خارجي، وتعاني من نزيف في المخ، نتيجة انفجار في تمدد شرياني موجود، لأنها كانت مريضة ضغط أيضا، ولم يتم السيطرة عليه، ما أدى إلى حدوث التمدد.

وأضاف "السودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أن المريضة كانت تحتاج إلى تدخل دقيق وسريع، لكي يتم إنقاذ حياتها، وتقليل المضاعفات التي قد تنتج عنها من بعض التشنجات أو الاعاقات، إذا استمر النزيف فترة طويلة، فكان القرار بعمل قسطرة، وتم تجهيز المريضة في قسم المخ والأعصاب بمستشفى المطرية التعليمي، وتم تركيب حوالي 5 قسطرة لسد الانفجار، ووقف النزيف وحالتها الآن مستقرة وفي تحسن.

وأكد أن هذه العملية في الظروف العادية تتكلف حوالي 100 ألف جنيه، وكل ذلك تم عمله بالمجان للمريضة، وأن مستشفى المطرية من المستشفيات التي بذلت تدخلات دقيقة قسطرة شريانية لطرف مريض كان يعاني من غرغرينة سكر وتم احقانه وتركيب دعامات وعمل قسطرة قلبية لمريض بفيروس كورونا والعديد من العمليات.