بعد هدمه.. أحد أهالي الرحمانية يكشف تفاصيل إنشاء مستشفى لعزل كورونا

أعرب محمود العوجي، من أهالي مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وأحد المساهمين في بناء مستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن أسفه الشديد وحزنه، بعد هدم المستشفى من المسؤولين في المحافظة، نظرًا لكونه غير مطابق للمواصفات الصحية، موضحًا أن مركز الرحمانية، مثله مثل أي مركز ريفي على مستوى الجمهورية، يعتمد فيه المواطنين على التعاون والتشارك، في كل المجالات، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم.

وأضاف "العوجي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن بناء المستشفى بدأ بمبادرة شبابية، وبمشاركة بعض القيادات المحلية، فضلًا عن وضع 19 سرير في غرف مغلقة داخل المبنى الإداري لمركز شباب الرحمانية، مؤكدًا أنه تم هدم المستشفى الميداني، ولكن الغرف الموجودة بمركز الشباب ما زالت حتى الآن في المبنى الإداري، وليس في المكان الذي تم إزالته.

وتابع: "المبنى الإداري في مركز الشباب، تم أخذ الموافقة عليه من وزارة الشباب والأطباء في مستشفى الرحمانية"، وتحدث عن المستشفى الذي جرى هدمه: "هذا المكان تم إعداده في 3 أيام، وكان ينبغي من المسؤولين المعنيين طالما أن الأمر يعنيهم إلى هذا الحد، وهم على علم بأن هناك مكان يتم إنشائه، خارج المبنى الإداري، أن يقدموا لهم المساعدة".